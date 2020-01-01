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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع إنتاج نفط الأوبك في يوليو وقف تخفيضات إنتاج طوعية خليجية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:02 م
إنتاج نفط الأوبك
إنتاج نفط الأوبك
وكالات
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خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في يوليو، وذلك بعد أن أوقفت السعودية وأعضاء خليجيون آخرون القيود الإضافية الطوعية على إنتاجهم، في حين كان تقدم أعضاء آخرون محدودا فيما يتعلق بتحسين الامتثال.

ووجد المسح أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو تموز، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو، والتي كانت الأدنى منذ 1991.

وخلص المسح إلى أن العراق ونيجيريا، اللتين زاد إنتاجهما في يونيو وكانتا متأخرتين في الالتزام باتفاقات أوبك+ السابقة،لم تنفذا أي قيود إضافية في يوليو، إذ رفع العراق الصادرات. وكلتاهما تتعهدان بتنفيذ تخفيضات إضافية في الشهور التالية.

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