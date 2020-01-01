ارتفاع إنتاج نفط الأوبك في يوليو وقف تخفيضات إنتاج طوعية خليجية

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في يوليو، وذلك بعد أن أوقفت السعودية وأعضاء خليجيون آخرون القيود الإضافية الطوعية على إنتاجهم، في حين كان تقدم أعضاء آخرون محدودا فيما يتعلق بتحسين الامتثال.ووجد المسح أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو تموز، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو، والتي كانت الأدنى منذ 1991.وخلص المسح إلى أن العراق ونيجيريا، اللتين زاد إنتاجهما في يونيو وكانتا متأخرتين في الالتزام باتفاقات أوبك+ السابقة،لم تنفذا أي قيود إضافية في يوليو، إذ رفع العراق الصادرات. وكلتاهما تتعهدان بتنفيذ تخفيضات إضافية في الشهور التالية.