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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: شكلنا لجان لمتابعة انضباط المساجد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:59 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء تزامنًا مع تنفيذ قرار فتح المساجد أمام المصلين لتأدية الصلوات الخمسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

حيث وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور اللجان الدورية للمرور على المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، للتأكد من عدم فتحها أمام المصلين لأداء صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه تم الاقتصار على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وقال المحافظ، إنه يراهن على وعى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى أقرتها وزراة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى الآخرين من الإصابة بالفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك التزام كبير من المصلين بارتداء الكمامة الواقية والتباعد في الصفوف عند تأدية الصلوات الخمس بالمساجد.

و قامت اللجان المُشكلة من المراكز والمدن والأحياء وإدارات الأوقاف المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرور على المساجدـ للتأكد من عدم فتحها أمام المصلين كإجراء احترازي لمنع العدوى بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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