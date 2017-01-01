رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: إنفاق مليار دولار لتأمين مخزون الأدوية خلال أزمة كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:58 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر أنفقت ما يقارب من المليار دولار طوال فترة أزمة فيروس كورونا لتأمين مخزونها من الأدوية، وبلغت واردات الأدوية حوالى 925 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2020، كما بلغت واردات الأجهزة الطبية 135.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

ولفت جهاز الإحصاء - في تقرير له أصدره اليوم الجمعة - إلى أن حركة استيراد الأدوية شهريًا لم تتأثر بشكل كبير خلال الأشهر التى شهدت ذروة كورونا، وإنما سجلت تراجعات طفيفة ما انعكس على عدم تفاقم أزمة نواقص الأدوية خلال تلك الفترة.

وبلغت قيمة واردات الأدوية خلال شهر مايو الماضى 162 مليون دولار مقابل 165.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.5 مليون دولار، كذلك تراجعت واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة من 23 مليون دولار لـ 18.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها.

وأظهر تقرير الإحصاء أن صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بلغت 94.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 106 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.7 مليون دولار خلال عام، فيما بلغت الواردات منها خلال شهر مايو 2020 حوالي 15.7 مليون دولار مقابل 23.3 مليون دولار خلال مايو 2019.

موضوعات متعلقة

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

توقعات موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

سعيد علي يكتب: لماذا يكره فايلر صالح جمعة؟

5 علامات غير شائعة لسرطان الرئة تظهر فى الأظافر

دراسة: حقن البوتكس تقلل من الاكتئاب

صور كارت معايدة عيد الأضحى المبارك 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية