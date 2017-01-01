«الإحصاء»: إنفاق مليار دولار لتأمين مخزون الأدوية خلال أزمة كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر أنفقت ما يقارب من المليار دولار طوال فترة أزمة فيروس كورونا لتأمين مخزونها من الأدوية، وبلغت واردات الأدوية حوالى 925 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2020، كما بلغت واردات الأجهزة الطبية 135.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.ولفت جهاز الإحصاء - في تقرير له أصدره اليوم الجمعة - إلى أن حركة استيراد الأدوية شهريًا لم تتأثر بشكل كبير خلال الأشهر التى شهدت ذروة كورونا، وإنما سجلت تراجعات طفيفة ما انعكس على عدم تفاقم أزمة نواقص الأدوية خلال تلك الفترة.وبلغت قيمة واردات الأدوية خلال شهر مايو الماضى 162 مليون دولار مقابل 165.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.5 مليون دولار، كذلك تراجعت واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة من 23 مليون دولار لـ 18.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها.وأظهر تقرير الإحصاء أن صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بلغت 94.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 106 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.7 مليون دولار خلال عام، فيما بلغت الواردات منها خلال شهر مايو 2020 حوالي 15.7 مليون دولار مقابل 23.3 مليون دولار خلال مايو 2019.