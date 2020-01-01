أبرزها مدة الصلاحية.. 8 علامات تؤكد لك سلامة اللحوم

يقبل المسلمون في عيد الأضحى على شراء اللحم، فالعيد يعرف باسم "عيد اللحمة" فالكثير من المسلمون يأكلون اللحم في هذا الوقت من العام، ويستغل معدومو الضمير هذه المناسبة في بيع اللحوم غير صالحة للأكل مستغلين المعرفة القليلة لدى الناس.قدم الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية لـ"الدستور"، بعض النصائح والإرشادات للتمييز بين اللحم الفاسد واللحم الطازج.1- اللون: عليك الاهتمام بلون اللحوم فاللون الأحمر الوردي هو لون اللحم الطازج فابتعد عن اللحم المائل للداكن أو الرمادي أو الأصفر، فهذا يعد مؤشرا قويا على أن اللحم فاسد وغير صالح للأكل.2- ابتعاد عن اللحم ذات الرائحة الكريهة فهي دليل على أنها فاسدة وغير صالحة للأكل، مؤكدا "أسامة صلاح" أنه سيكون أسفل الجلد بعض من الفقاعات الغازية، فهذا دليل عن أنها فاسدة.3- عليك الشراء من مكان موثوق به، ينفذ شرووط الأمان وبه ثلاجات لحفظ اللحم من البكتريا والعفن وأن تكون العمالة التي بالمتجر محافظة على شروط النظافة حفاظا على سلامة المستهلك.4- عليك الانتباه من وجود الختم فهو دليل على أن الذبيحة تم ذبحها داخل مجزر حكومي، فهذا دليل على أنه تم الإشراف عليه من قبل نقابة الأطباء البيطريين.5- اللحوم الطازجة تكون خالية من أي مياه أو ألوان صناعية، فتلك حيلة من بعض الخارجين عن القانون لخداع المشتري فقد يصبغ اللحم باللون الأحمر الوردي ليخفي أنها متعفنة.6- مدة صلاحية اللحوم لا تزيد عن 5 أيام، ابتعد عن شراء أي لحم تجاوز فترة وجوده بعد الذبح أكثر من خمس أيام.7- ابتعد عن شراء اللحم المعروض في الهواء الطلق، لأنه بالتأكيد قد جذب البكتريا التي بالهواء، يجب شراء اللحم الذي يكون محفوظا بالتلاجة.8-تجنب شراء اللحوم المستوردة فمن الأفضل شراء اللحم الطازج بعد ذبح العجل أو الخروف فورا فمذاق اللحم سيكون أجمل.