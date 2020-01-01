«الزراعة» تواصل إزالة التعديات على الأراضي في العيد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، التقرير الذي أعده الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.وجاء في التقرير أن إجمالي حالات التعدي 12 حالة على مساحة 9 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وجاءت محافظتا المنوفية والقليوبية في المركز الأول بــ 4 حالات لكل محافظة، ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والاقصر.وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية وأنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقى الشكاوى والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والإحالة للنيابة العسكرية.