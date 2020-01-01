«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الصيفية في دمياط

قام المهندس سميح عبدالسميع، مدير الزراعة بدمياط، اليوم الجمعة، بالمرور على الزراعات الصيفية خاصة فى تلك الفترة من عمر النبات وتم التنبيه بتنفيذ التوصيات الفنية المقررة من الوزارة، ومتابعة موقف الأسمدة وحسم أى شكوى فورا بالتواصل عبر تقنية فيديو كونفرانس مع جميع الإدارات مع المرور الميدانى.وأضاف عبدالسميع، أنه لم يتم رصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها وأيضا تلقى شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري معها.