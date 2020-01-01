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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع مخاطر حرائق الغابات المتوقعة بـ6 مناطق روسية فى أغسطس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:19 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للغابات أن الخبراء يتوقعون ارتفاع مخاطر حرائق الغابات بـ6 مناطق روسية في شهر أغسطس المقبل.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الجمعة، أن هناك خطرًا كبيرًا من حرائق الغابات في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية "في شمال كاريليا وكامل إقليم منطقة بسكوف"، وفي المنطقة الفيدرالية المركزية "في الجزء الغربي من منطقة سمولينسك"، وفي جميع مناطق كورسك وبيلجورود، بالإضافة إلى جنوب منطقة أوريول.

وأضاف البيان أن هذا الخطر يهدد أيضا مقاطعة فولجا الفيدرالية "في الجزء الشرقي من منطقة أورينبورج".

وأشار البيان إلى أنه في جبال الأورال من الممكن حدوث زيادة في خطر الحرائق بالجزء الجنوبي الشرقي من منطقة "يامال- نينتس" ذاتية الحكم، وفي شرق مقاطعتي خانتي مانسي ذاتية الحكم ومنطقة تشيليابينسك، وفي جنوب منطقتي كورجان وتيومين.

وأوضح البيان أنه من المحتمل حدوث تعقيد في حالة حرائق الغابات في سيبيريا، وتحديدا في جنوب أومسك وفي الجزء الجنوبي الغربي من مناطق نوفوسيبيرسك، وفي غرب إقليم ألتاي، وفي الجزء الشرقي من إقليم كراسنويارسك وشمال منطقة إيركوتسك.

ولفت بيان الهيئة الفيدرالية الروسية للغابات إلى أن هناك احتمالا متزايدا لحرائق الغابات في الأجزاء الغربية والوسطى والشمالية الشرقية من ياكوتيا، وفي غرب تشوكوتكا، في الجزء الشمالي من منطقة ماجادان، وفي الشمال الغربي من إقليم خاباروفسك.

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