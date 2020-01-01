العراق: 70 وفاة و3346 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 124609 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 70 حالة وفاة.وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4741 حالة بعد تسجيل 70 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 87434 بعد تسجيل 1888 حالة شفاء اليوم أيضا.