باحث: وائل غنيم نقل صورة دقيقة عن ممارسات الجماعة الإرهابية

علق منير أديب، الباحث في شئون الإرهاب، على تصريحات الناشط وائل غنيم التي تتحدث عن كيفية تحكم الإخوان الإرهابية في مصير شبابها، قائلًا: "وائل غنيم كشف عن حقيقة التنظيم من الداخل وقرأ التنظيم قراءة داخلية لكونه كان عضوًا فيه".وأضاف منير أديب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن وائل غنيم نقل صورة دقيقة عما يمارسه التنظيم مع أعضائه الجدد والقدامى، وطريقة تجنيدهم، وشعورهم عندما يصبحون جزءا من هذا التنظيم.وأشار الباحث في شئون الإرهاب، إلى أن تصريحات وائل غنيم، تؤكد أن حركة الإخوان سرية وليست علنية.