الصحة العالمية: آثار كورونا ستستمر لعقود

أكدت الصحة العالمية، في نبأ عاجل، أن آثار فيروس كورونا المستجد، سيستمر لعقود، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وقال الدكتور مايكل راين، رئيس الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن تأثير فيروس «كورونا» المستجد لا يقتصر فقط على الجهاز التنفسي، ولكنه يمتد إلى الأوعية الدموية والقلب.وأوضح راين، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، الجمعة، أن فيروس «كورونا» يسبب التهابا في الرئتين، ولكن تبين أيضا أن هذه العملية الالتهابية يمكن أن تمتد إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والأعضاء الأخرى، مضيفا: «نحن لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل».وأضاف راين أن فيروس «كورونا» يؤثر في أشكاله الحادة بشكل رئيسي على كبار السن أو أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى، مشددا على عدم تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر، لأن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح.