وائل غنيم يكشف أساليب الجماعة الإرهابية للتحكم فى الشباب (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لـ وائل غنيم يكشف خلاله عن أساليب جماعة الإخوان الإرهابية للتحكم في الشباب المنضم إليه، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للخروج والبعد عن الجماعة هو مطالبة مسئول الأسرة له بالاستئذان منه أولا قبل الإقدام على خطوة الزواج.وقال وائل غنيم في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك": "لما جيت أتجوز لقيت المسئول بتاعي بيقولي لما تيجي تتجوز المفروض تستأذن، وقالي هي كده طالما أنت بقيت عضو في جماعة الإخوان أنت محتاج تدخل مسئولك في تفاصيل حياتك المهمة علشان يقدر يساعدك".وتابع: "رديت عليه قلتله يعني أنت لو مش عاجبك الست اللي عايز أتجوزها يبقي كده متجوزهاش، قالي آه"، معقبًا: "أنت جاي تخدني في رحلة علشان نشتغل مع بعض علشان نصلح العالم، ولا جاي تتحكم فيها وتحولني إني مجرد معزة أتحرك بأوامرك".وأكد أن الإخوان ينتهجون التدريبات والأفكار العسكرية في معسكراتهم الجهادية، مشيرا إلي أن الإخوان يعلمون الشباب الذين تم جذبهم الكذب على أهلهم وأسرهم، لافتًا إلى أن الشيء الوحيد الذي خرج به من المعسكر الجهادي للإخوان هو عدم الشكوى مجددا من الطعام الذي تعده والدته.وأشار إلى أن جماعة الإخوان نصبت على ناس كثيرة من المغفلين، لأنهم يحسسوك إنهم دايما صح، والمغفلين دول مبقوش يشوفوا غير حاجة واحدة بس اللي صح، فالمعسكر ده بتخرج منه متلخبط، لأنه عايزك تبقي مجند تتلقى الأوامر فقط.