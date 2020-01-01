ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46156 طنا شملت 15462 طن يوريا و9170 طن رمل و17924 طن فوسفات و3300 طن زيت طعام و100 طن مولاس و200 طن كسب صويا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29786 طنا شملت 4883 طن حديد و9214 طن كسب صويا و3500 طن ذرة و12189 طن قمح.وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1046 حاوية مكافئة تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية يتم تصديرها إلى كل من دول الإمارات والمغرب والأردن وإسبانيا وأمريكا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 431 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1589 حاوية مكافئة.وتابع البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 37054 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنا.وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفرالشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4478 شاحنة منها 304 شاحنات من البضائع العامة.