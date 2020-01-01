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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الفيوم: الناس عندها وعى كافٍ بسبب انتشار كورونا (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:53 م
أحمد الانصاري
أحمد الانصاري
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة استعدت منذ عدة أسابيع لعيد الأضحى، بالتأكيد على الأمور البيطرية والتموينية من خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق فيما يتعلق بتداول اللحوم، مشيرا إلى أن الوضع الصحي والوبائي لفيروس كورونا مطمئن جدًا.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم رصد بعض الحالات للذبح خارج المجازر، وتم التعامل معها بصورة فورية، وهناك إجراءات قانونية متبعة للتعامل معها، لافتًا إلى أن هناك حملات يومية للمرور الدوري للتعامل مع أي مخالفة فورًا.

وأوضح أنه تمت إتاحة الذبح داخل المجازر بالمجان والكشف على الأضحية، حفاظًا على صحة المواطنين، لافتا إلى أن هناك انتشارا أمنيا ومروريا على الطرق والمحاور بالمحافظة.

وطالب محافظ الفيوم، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، مشيرا إلى أن المحميات الموجودة بالمحافظة ما زالت مغلقة، ويمنع استقبال الرواد بها بأي صورة من الصور، وبعض المناطق السياحية المصرح لها باستقبال الزائرين يتم المرور عليها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه لم يتم رصد أي خروقات بشأن صلاة العيد وصلاة الجمعة، معقبًا: "الناس عندها وعي كافٍ بسبب انتشار كورونا".

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