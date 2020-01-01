ضبط 200 كيلو فول صويا مجهول المصدر بالقطامية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط مسئول مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة القطامية.ووجد داخل المصنع 1٫470 طن لحوم، و200 كيلو فول صويا، و10 كيلو ألوان صناعية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.