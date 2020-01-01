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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ترحب بوقف النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:42 م
حركة طالبان
حركة طالبان
أ ش أ
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رحبت باكستان، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي"، قائلة: "إننا نعتقد بأن هذا الأمر يعد بمثابة تطور إيجابي تجاه المضي قدما في هدف تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان".

وأضافت: "أن المزيد من الخطوات سيتم اتخاذها لتنفيذ اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان أفغان، الأمر الذي سيؤدي إلى بدء المفاوضات والحوار بين الأفغان"، مؤكدة أن باكستان ستظل ستعمل لأجل أن تكون أفغانستان مزدهرة وديمقراطية ومستقرة وآمنة.

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