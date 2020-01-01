باكستان ترحب بوقف النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

رحبت باكستان، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي"، قائلة: "إننا نعتقد بأن هذا الأمر يعد بمثابة تطور إيجابي تجاه المضي قدما في هدف تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان".وأضافت: "أن المزيد من الخطوات سيتم اتخاذها لتنفيذ اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان أفغان، الأمر الذي سيؤدي إلى بدء المفاوضات والحوار بين الأفغان"، مؤكدة أن باكستان ستظل ستعمل لأجل أن تكون أفغانستان مزدهرة وديمقراطية ومستقرة وآمنة.