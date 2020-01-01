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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ووفدا كنسيا للتهنئة بالعيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:41 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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 استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق له، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعا في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد،  فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.

ومن جانبه أعرب محافظ الشرقية، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي الكبير وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوطن يتحدى الصعاب ويواجه التحديات خلال المرحلة الراهنة بقوة الوحدة والتآلف بين أبناء الشعب المصري مسلمية وأقباطه على مر التاريخ في نسيج وطني واحد متماسك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.
ممدوح غراب
ممدوح غراب

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