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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون في مجال الفضاء

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:41 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" إن صناعة الفضاء الصينية جزء مهم من جهود البشرية لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون في مجال الفضاء مع الدول الأخرى.

وأضاف "بين" - في تصريح اليوم الجمعة، تعليقا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن إطلاق نظام الملاحة الفضائي الصيني العالمي (بيدو-3) يمثل جزءا من سعي الصين لتعزيز نفوذها في مجال التكنولوجيا الفائقة في الخارج - أن بكين ترغب في العمل مع الدول الأخرى لمواصلة دفع التبادلات والتعاون في مجال الفضاء، وتقاسم إنجازات تطوير تكنولوجيا الفضاء، وتقديم مساهمات إيجابية في تعزيز الحضارة الإنسانية والتقدم الاجتماعي، وكذلك بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل والانفتاح والتسامح والمساواة والمنفعة المشتركة.

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