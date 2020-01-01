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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:40 م
ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
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أدى ضيوف الرحمن، اليوم الجمعة، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضاؤهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رجال الأمن قاموا بجهود مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام.

وجهزت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

وتأتي هذه التدابير حرصًا من المملكة على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.

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