بكين تدعو لـ«صين واحدة» وتؤكد: استقلال تايوان «طريق مسدود»

أكدت الصين اليوم الجمعة أن "استقلال تايوان" طريقه مسدود، داعية الدول المعنية إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وعدم إرسال أي إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" تعليقا على بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب فيه عن تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي في وفاة زعيم تايوان الأسبق "لي دنغ هوي".وقال بين إن "استقلال تايوان" طريقه مسدود، وإن إعادة التوحيد الوطني ونهضة الأمة اتجاهان تاريخيان لا يمكن لأي شخص أو قوة إيقافهما، مطالبا الدول المعنية بالالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والتعامل بحذر مع القضايا المتعلقة بتايوان، وعدم إرسال أي إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".