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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب إيطالى ينعى طبيب الغلابة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:37 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
أبوزيد على
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اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي لنبأ وفاة الطبيب المصري محمد مشالي والمعروف بـ«طبيب الغلابة»، وكتب مؤخرًا الحزب الديمقراطى الإيطالى على صفحته على الفيسبوك، ناعيًا طبيب الغلابة: "رجل كرس حياته كلها لإنقاذ الأرواح ومساعدة أي شخص محتاج".

وسلّط الحزب الضوء على بدايات طبيب الغلابة، مضيفًا: "تخرج طبيب الفقراء من كلية الطب عام 1967 بامتياز ويعالج المرضى منذ حوالى 50 عامًا مجانا فى عيادته المتواضعة، كما أنه كان يشترى الأدوية لبعض المرضى الأشد فقرًا. فعشرات المرضى يصطفون أمام عيادته المتواضعة، حيث كان يعمل يوميا حوالى 10 ساعات من الساعة 9 صباحا إلى السابعة مساءً لعلاج أكبر عدد من الناس.

وتابع الحزب الإيطالى أن مشالي لم يكن يمتلك سيارة ولا حتى هاتفا خلويا، ولكنه كان يمشى سيرا على الأقدام.

وكشف الحزب عن أن أحد أثرياء الخليج عندما سمع عن قصته منحه 20 ألف دولار وسيارة للتنقل، ولكن بعد عام، عند عودته إلى مصر، اكتشف الرجل الثرى أن مشالى باع السيارة لمساعدة مرضاه الفقراء وكذلك لشراء مواد طبية لمساعدة المحتاجين.

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