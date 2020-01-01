ضبط صاحب قاعة أفراح لإقامة حفل زفاف بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب قاعة أفراح، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح لإقامته عقد قران، مخالفًا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.تم انصراف الأهالى المتواجدة فور وصول القوات الأمنية للقاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.