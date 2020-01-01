محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظة تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة عددا من الأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال أول أيام عيد الأضحى.وأظهر الفيديو مرافقة عدد من المسئولين بالمحافظة المحافظ، إذ اطمئن المحافظ على كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.