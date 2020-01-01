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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: اليونان تشكك فى عرض تركيا إجراء مفاوضات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:24 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشفت وكالة «بلومبرج» عن أن اليونان تشكك في تصريحات المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن أنقرة مستعدة لمفاوضات شاملة مع أثينا بدون شروط مسبقة.

وأضافت الوكالة في تقريرها، اليوم الجمعة، أن الجانب اليوناني يشكك في عرض تركيا إجراء مفاوضات، خاصة أن هذا العرض يأتي بعد فترة وجيزة من استفزاز أردوغان اليونان بعد قرار تحويل متحف «آيا صوفيا» الشهير إلى مسجد.

فيما أشارت الوكالة إلى أن كلا الجانبين لديهما عداء عميق، ولذلك لا بد من وجود وسيط بين الدولتين لإجراء المفاوضات.

وأوضحت «بلومبرج» أن الوسيط الأكثر منطقية كوسيط نزيه بين أنقرة وأثينا هي ألمانيا، والتي تعتبر شريكا تجاريا حيويا لكلا البلدين، كما أن رئاستها الاتحاد الأوروبي تمنحها وزنًا دبلوماسيًا أكبر.

كما تتمتع ألمانيا بمصداقية كبيرة مع الدول الأخرى التي لديها مطالبات على شرق البحر الأبيض المتوسط، مثل قبرص ومصر.

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