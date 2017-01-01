«التخطيط»: دعم الشبكة القومية للكهرباء بـ981 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة دعمت الشبكة القومية للكهرباء باستثمارات عامة قدرها 980.9 مليون جنيه لاستكمال التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد خلال العام المالى الماضى 2019-2020.وأشارت الوزارة في تقرير اليوم إلى أن إجمالي عدد محطات الكهرباء الواقعة فى نطاق المحافظة يبلغ 5 محطات، بإجمالى قدرة مركبة فعلية قدرها 23.8 ميجاوات ساعة، كما يبلغ إجمالى الطاقة المولدة 31.3 م.ك.و.س، مضيفة أن كمية استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء من البنزين تبلغ 28.8 ألف طن.كما وجهت الحكومة مليار جنيه لمشروعات البترول والثروة المعدنية بمحافظة الوادى الجديد والبالغ عددها 6 مشروعات، ما بين مشروع حفر استكشافي وإنتاجى بتكلفة 960 مليون جنيه، أمن صناعى 23.8 مليون جنيه، مستودعات تخزين 3.5 مليون جنيه.