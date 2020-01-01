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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه سوهاج» يتابع عمل الخط الساخن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:18 م
محمد بدرى محمددين
محمد بدرى محمددين
محمود عبد العال
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تفقد اللواء المهندس محمد بدرى محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، مقر الخط الساخن 125 للتأكد من استقبال شكاوى المواطنين، وكذلك محطة مياه غرب سوهاج السطحية المرشحة، ومحطة مياه جزيرة محروس بأخميم للتأكد من وصول المياه للمواطنين بالكميات المناسبة.

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق رفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال أيام العيد، وذلك من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أي بلاغات في أسرع وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أنه قام مسئولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، هذا بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
محمد بدرى محمددين
محمد بدرى محمددين

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