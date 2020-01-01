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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:17 م
ذبح أضاحي
ذبح أضاحي
أسوان_إسراء توفيق
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تابع العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، عملية الذبح واستقبال الجميع وسير عملية الذبح داخل المجزر، وذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات اللواء محافظ أسوان بفتح المجزر العمومي مجانا لاستقبال الأضاحي بعيد الأضحى المبارك.

وبناءً على تكليفات العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتشكيل لجنة للمرور على محلات الجزارة والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية.

قامت اللجنة المكونة من مدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية عيد فهمي، ومكتب مراقبة الأغذية أحمد عبدالقادر، ووكيل شرطة المرافق بأسوان بالمرور، صباح اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت عن رصد 13 مخالفة ذبح، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات اللواء محافظ أسوان بمنع الذبح بالشوارع وفي ظل القرار بالتصريح للمواطنين بالذبح داخل المجازر.

وفي حالة المخالفة فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه وحظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة وفي حالة المخالفة يتم فرض غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف جنيه.
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)
رصد 13 مخالفة ذبح أضاحى فى شوارع أسوان (صور)

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