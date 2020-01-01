بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 770 نزيلًا اليوم.يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء، حيث بلغ إجمالي من تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي الشرطي خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن 19 ألفا و615 نزيلًا.