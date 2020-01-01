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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملياردير أمريكى: «الكائنات الفضائية هى من بنت الأهرامات»

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:46 م
إيلون ماسك
إيلون ماسك
إسراء صلاح الدين
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أثار الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، الجدل بتغريدة غريبة عن الأهرامات والملك رمسيس الثاني أحد أعظم ملوك الفراعنة.

وقال ماسك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "من الواضح أن الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات".

وتابع في تغريدة أخرى: "رمسيس الثاني كان.." وأرفقها بوجه مبتسم يرتدي نظارات سوداء، في إشارة إلى أنه كان كائنا فضائيا.

تغريدات ماسك أثارت جدلا وحيرة بين المتابعين خصوصا أنه لم يوضح أسبابها أو الدليل القائم عليه أو ما قصده بشأن رمسيس الثاني.

وطالب المتابعون بتوضيح ما يقصده ماسك، ولكن من الواضح أنه كان يرغب في لفت انتباه آلاف المتابعين ليس أكثر وعندما تحقق هدفه توقف عن الرد.

بينما أكد آخرون أن ماسك لديه شىء مهم يخفيه وأدلة جديدة حول أسرار بناء الأهرامات ولكنه يخفيها، كما انتقده بعض الرواد وسخروا منه مؤكدين أنه لا وجود للكائنات الفضائية.
ملياردير أمريكى: «الكائنات الفضائية هى من بنت الأهرامات»
ملياردير أمريكى: «الكائنات الفضائية هى من بنت الأهرامات»

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