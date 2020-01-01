ملياردير أمريكى: «الكائنات الفضائية هى من بنت الأهرامات»

أثار الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، الجدل بتغريدة غريبة عن الأهرامات والملك رمسيس الثاني أحد أعظم ملوك الفراعنة.وقال ماسك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "من الواضح أن الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات".وتابع في تغريدة أخرى: "رمسيس الثاني كان.." وأرفقها بوجه مبتسم يرتدي نظارات سوداء، في إشارة إلى أنه كان كائنا فضائيا.تغريدات ماسك أثارت جدلا وحيرة بين المتابعين خصوصا أنه لم يوضح أسبابها أو الدليل القائم عليه أو ما قصده بشأن رمسيس الثاني.وطالب المتابعون بتوضيح ما يقصده ماسك، ولكن من الواضح أنه كان يرغب في لفت انتباه آلاف المتابعين ليس أكثر وعندما تحقق هدفه توقف عن الرد.بينما أكد آخرون أن ماسك لديه شىء مهم يخفيه وأدلة جديدة حول أسرار بناء الأهرامات ولكنه يخفيها، كما انتقده بعض الرواد وسخروا منه مؤكدين أنه لا وجود للكائنات الفضائية.