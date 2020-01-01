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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد هنيدى فى إجازة بعد تصوير مشاهد «الإنس والنمس»

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:46 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد مجدي
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انتهى النجم محمد هنيدي ليلة أمس الخميس من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، والذي يقوم بتصويره المخرج شريف عرفة بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وعلم "الدستور"، أن هنيدي قام بالتصوير برفقة أغلب أبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان عمرو عبدالجليل، حيث قاما بتصوير عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، في إطار من الكوميديا ليدخل فريق عمل الفيلم في إجازة عيد الأضحى على أن يقوموا بعودة التصوير في نهاية الأسبوع الجاري لمحاولة الانتهاء من العمل قبل حلول موسم منتصف العام الدراسي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت عمرو عبدالجليل الذي يطارد بطل العمل محمد هنيدي طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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