وزير خارجية لوكسمبورج: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبى

استبعد وزير خارجية لوكسمبورج يان أسيلبورن، انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة، بسبب الوضع السياسي في تركيا.وأضاف أسيلبورن في تصريحات صحفية لصحيفة دي فيلت الألمانية، اليوم الجمعة، أن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا تمنع الاتحاد من التفكير في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، متابعا: "لا أتوقع انضمام تركيا إلى الاتحاد خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة".وعارض الوزير وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، قائلا: "الانتخابات المحلية في العام الماضي أظهرت أن هناك حركة ديمقراطية كبيرة في البلد، يتعين علينا إعطاء هؤلاء الناس أملا"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.يذكر أن المفاوضات بدأت منذ عام 2005، إلا أنها مجمدة حاليا، وفقا للشرق الأوسط.ودعا أسيلبورن إلى توزيع ملزم للاجئين داخل الاتحاد، متابعا: "من الضروري للغاية توزيع اللاجئين مستقبلا، وفقا لنظام حصص ملزم في الاتحاد الأوروبي، لا يجوز أن تستقبل اللاجئين ما يتراوح بين 4 و6 دول، بينما ترفع الدول الأخرى أيديها عن المسئولية عبر تعزيز الدعم المالي لإجراءات حماية الحدود".