رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل 1.2 ألف وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:35 م
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
طباعة
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت، لليوم الرابع على التوالي، أكثر من ألف وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 30 يوليو 1233 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1403 وفيات الأربعاء و1244 وفاة الثلاثاء و1076 وفاة الإثنين.

ورصدت في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب بيانات الجامعة، 67619 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع رقم اليوم السابق "70776 إصابة".

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، بناء على إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، 4495224 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 152075 حالة وفاة و1414155 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهد عدد من الولايات الأمريكية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وفي مقدمتها فلوريدا التي شهدت ثلاث قفزات قياسية في حصيلة المصابين على التوالي هذا الأسبوع.

موضوعات متعلقة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

أفلام عيد الأضحى 2020.. إعادة عرض أعمال المواسم السابقة

استقرار الأعداد.. الصحة: 46 وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

5 علامات غير شائعة لسرطان الرئة تظهر فى الأظافر

دراسة: حقن البوتكس تقلل من الاكتئاب

صور كارت معايدة عيد الأضحى المبارك 2020

59 % من الروس يثقون فى بوتين

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

الطابور الخامس للمخابرات الأمريكية في أخبار اليوم

متحف نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى