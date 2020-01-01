ضبط طن لحوم فاسدة فى مصنع بدون ترخيص بالقطامية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية.وعُثر بداخل المصنع على 1،300 طن مقطعات لحوم ودواجن - 2 طن مخلل - 750 كيلو جرام توابل - 500 كيلوجرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.