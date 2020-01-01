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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العفو الدولية» تدين قرار تركيا بفرض رقابة على مواقع التواصل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:31 م
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
مروة عنبر
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أدانت منظمة العفو الدولية إقرار البرلمان التركي قانونا يفرض قيودا ورقابة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المنظمة أن مواد القانون المذكور تعتبر تهديدا كبيرا لحرية التعبير في تركيا، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وشددت المنظمة في بيانها على أن القانون الجديد سيضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات.

من جانبه، أعلن مدير الحملات والاتصالات في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بايهان، أن التعديلات الجديدة تزيد المخاطر الواقعة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارهم المعارضة.

وأكدت المنظمة أن القيود والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ستزيد، قائلة "إن الحكومة تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وكان يجب ألا يمر مشروع القانون من البرلمان، والذي سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على المحتويات على الإنترنت".

وتفاعل آلاف المستخدمين على تويتر، بمن فيهم سياسيون، مع القانون الجديد وأبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.

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