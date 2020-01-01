ألمانيا تحذر من السفر لثلاث مناطق فى إسبانيا

بسبب تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، أطلقت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا من السفر السياحي إلى 3 مناطق هناك، "نقلا عن رويترز".وأعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، في بيان أن المناطق التي يشملها التحذير الرسمي هي كتالونيا بعاصمتها السياحية برشلونة، وشواطئ كوستا برافا، والمنطقتان المجاورتان لهذه السواحل غربا، أرجون ونافارا.ولم يشمل التحذير مايوركا أو جزر الكناري.