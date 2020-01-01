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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبيعات الأجانب بالبورصة تتخطى 1.1 مليار جنيه في يوليو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:28 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع الواضح بالبورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، بتسجل صافي مبيعات نحو 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي.

وكشفت بيانات حديثة لإدارة البورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت إلى البيع بصافي قدره 1.12 مليار جنيه، فيما سجلت مبيعات العرب حوالي 367.2 مليون جنيه، في الوقت الذي اتجه فيه المصريون نحو الشراء.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، الذي انتهت جلسات تداوله اليوم الأربعاء الماضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% مغلقا عند مستوى 1535 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

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