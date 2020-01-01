الربان عمر صميدة: هدف حزب المؤتمر إيجاد صيغة جامعة للتيارات السياسية

وتابع أنه لأول مرة نرى تحالف انتخابي يفتح بابه للجميع يضم أحزاب كبيرة مختلفة التوجهات المؤيدة بجانب المعارضة، قائلا: طول ما إيدينا في إيد بعض هنبني مستقبل مصر وأدعو الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

قال الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الهدف الذي يسعى إليه الحزب هو إيجاد صيغة جامعة للتيارات السياسية المصرية، والتي تهدف جميعها إلى تنمية مصر بالكامل مع نبذ أي خلاف، هدفنا أن تحتل مصر مكانتها الطبيعة الرائدة بين دول العالم كقوة سياسية واقتصادية رئيسية في صناعة القرار الدولي.وأضاف صميدة في فيديو له، لدعم القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ، أن اليوم نرى بأعيننا مصر تسير بسرعة كبيرة وقوة في اتجاه التنمية، وهناك إصرار على بناء مؤسساتها السياسية.