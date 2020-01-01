هانى شنودة: غاضب من أوكا وأورتيجا بسبب «شمس الزناتى» (فيديو)

أعرب الموسيقار هاني شنودة عن شعوره بالضيق من مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا بسبب استخدامهما موسيقى فيلم "شمس الزناتى" ووضعا عليها كلام أغانيهما.وأضاف "شنودة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة: "يعز عليا إنهم حتى ما يتصلوش بيا، ولن أقاضي ولاد بلدي، رغم إني رفعت قضية من قبل على أحد المطربين الأجانب وكسبتها".وتابع: "بسمع أغانى المهرجانات، ولا يوجد نوع في الموسيقى أو الغناء اسمه نوع قليل الأدب ولكن إذا حدث تجاوز في اختيار الكلمات فهذا هو الخطأ".وأشار إلى أن الكلمات الخاطئة كانت على سبيل المثال في أغنية "هاتي بوسة يا بت" فكانت خاطئة نظرا لتقاليد المجتمع المصري، ولكن "علموني عينيكى أسافر"، و"أنا بعشق البحر" تعبر عن حالة من التراث المصري.