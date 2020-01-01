ضبط مستريح جديد بسوهاج نصب على المواطنين في 600 ألف جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة بسوهاج، تحت إشراف العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من بعض المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، وحرر محضرا بالواقعة.البداية بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 7 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، يفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (660000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفهم.