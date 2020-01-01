سفارة كازاخستان بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

قدمت سفارة كازاخستان بالقاهرة باسم الشعب الكازاخي بأخلص التهاني وأطيب الأماني لمصر وشعبها الشقيق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعاد على كلا الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.وذكر بيان للسفارة- على موقع الفيس بوك اليوم الجمعة-: "ندعو الله عز وجل أن يحفظ بلدينا من كل سوء، وأن ينعم علينا بنسائم رحمته، وأن يكتب الرخاء والازدهار للشقيقتين كازاخستان ومصر اللتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة منذ آلاف السنين."