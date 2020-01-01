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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المونيتور: فشل إنقاذ الليرة وحكومة أردوغان عاجزة عن إيجاد حل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:15 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن على الرغم من جهود البنوك الحكومية لدعم العملة التركية، تراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من تجدد أزمة العملة.

وأوضح الموقع أنه بعد شهرين من الاستقرار الناجم عن الإنفاق المصرفي الضخم للدولة، أصبحت الليرة التركية متقلبة مرة أخرى، حيث هبطت إلى حوالي 7 ليرات مقابل الدولار الأمريكي وسجلت مستويات قياسية مقابل اليورو هذا الأسبوع.

وجاء الانزلاق في الوقت الذي باعت فيه البنوك الحكومية ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار يومي الاثنين والثلاثاء لدعم العملة، حيث أدى الطلب على العملة الأجنبية إلى توسيع عجز الحساب الجاري في البلاد، وفقًا لتقارير بلومبرج نيوز.

ويأتي أحدث تذبذب بعد أن تسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في صدمات في الاقتصاد التركي، مما قلل من قيمة الليرة هذا الربيع، ويخشى المحللون الماليون الآن من أن تركيا قد تواجه أزمة عملة جديدة إذا ظلت السياسات النقدية دون تغيير.

وأشار" المونيتور" إلى أنه بخلاف البيزو الأرجنتيني، كانت الليرة واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة الرئيسية والتي هبطت مقابل الدولار منذ مارس، في الفترة التي انخفضت فيها العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين، وفقًا لمؤشر بلومبرج للدولار، مما يعكس ضعف العملة التركية.

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