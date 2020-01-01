الإمارات تسجل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 60 ألفا و506 حالات.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الإمارات جراء الفيروس إلي 351 حالة، إضافة إلى تسجيل شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 53 ألفا و909 حالات.