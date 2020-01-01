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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 11 محضرًا لمخابز متوقفة بدون إذن بالإسكندرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:13 م
مخابز متوقفة
مخابز متوقفة
هبه عويضه
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ترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والتى تتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية، حيث تم من خلالها متابعة القطاع التموينى بالمحافظة.

وتم خلال أول أيام عيد الأضحى تكليف الحملات الرقابية التموينية بمتابعة المخابز البلدية، من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون أى مشاكل أو معوقات، كذلك المرور على محطات تموين السيارات، ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أى مشاكل.

كما تم المرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع، ومتابعة أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان على الأسعار، والمرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 11 محضرا لمخابز بلدية متوقفة بدون إذن مسبق من التموين، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية حتى الآن أى مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التموينى العام بالمحافظة.

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