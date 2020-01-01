«التموين»: 36 شادرًا لبيع الخراف بـ58 جنيها بالمحافظات

أكد المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في تصريح لـ "الدستور" أن كافة الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات البالغة نحو 36 شادرا علي مستوى 16 محافظة، تعمل اليوم لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحية بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتوفير خراف حية بسعر 58 جنيها قائم،وطرح خراف مبردة من السودان بسعر 90 جنيها للكيلو، والضأن الطازج البلدي بـ100 جنيه، واللحوم المجمدة البزاريلي 65 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية.وأوضح " مخيمر" أن اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك شهد توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وانتظام العمل للمخابز على مستوى الجمهورية، لصرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين باستثناء بعض المخابز حصلت علي تصريح بالإجازة للصيانة.