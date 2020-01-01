مدحت صالح ضيف برنامج «التاسعة» أول أيام العيد

يحل الفنان مدحت صالح ضيف حلقة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ببرنامج التاسعة، مع الإعلامية هبة جلال، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء عبر القناة الأولى.ويتحدث مدحت صالح، خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات الخاصة بمشروعاته المقبلة، سواء في الغناء أو الدراما، ويتطرق الحوار للحديث عن مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية.كما يتحدث عن أحدث أعماله الغنائية أغنية "قربلي"، والتي طرحها خلال الأيام الماضية بالتعاون مع شركة مزيكا، فضلا عن قيامه خلال أحداث الحلقة بغناء العديد من الأغاني القديمة والجديدة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.