إصابات كورونا في بيلاروسيا تتخطى 67 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 67808 حالات.وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 559 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.وأشارت الوزارة في بيانها أن حالات التعافي من المرض بلغت 62444 حالة حتى الآن.