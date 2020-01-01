إصابات كورونا في بيلاروسيا تتخطى 67 ألفا
الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:06 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 67808 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 559 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.
وأشارت الوزارة في بيانها أن حالات التعافي من المرض بلغت 62444 حالة حتى الآن.
وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 559 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.
وأشارت الوزارة في بيانها أن حالات التعافي من المرض بلغت 62444 حالة حتى الآن.