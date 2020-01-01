5 علامات غير شائعة لسرطان الرئة تظهر فى الأظافر

يعتقد البعض أن أعراض سرطان الرئة تقتصر على الجهاز الرئوي نفسه فقط، ولكن تظهر الأعراض على التنفس والسعال وفي بعض الأحيان توجد علامات أقل شهرة على أجزاء أخرى من الجسم.ويعد تعجر الأصابع أحد أعراض سرطان الرئة، ويحدث عندما تبدأ الأظافر في الانحناء ويمكن أن تكون علامة تحذير مبكر للمرض المميت، ويعاني 3 من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الرئة بأعراض تعجر الأصابع، وفقا للدراسات.وأحد التغييرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هو علامة يشار إليها باسم "سكارموث" وهي انحناء الأظافر أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب، ويميل تعجر الأصابع إلى الحدوث على مراحل، وفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة Cancer Research UK، والتي تتمثل في:- تموج وضعف بطانة الظفر.- تغيير قياس الزاوية العادي الموجود في بطانة الظفر.- زيادة سمك الطرف القاصي (نهاية الإصبع) بأكمله.- لمعان وتشقق الظفر والجلد.- تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد المجاور لطبقة الظفر لامعا.وقال مركز Cancer Research UK إن تعجر الأصابع يعني تغيرات محددة في شكل أصابعك وأظافرك، ويواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة من هذه التغييرات في بعض الأحيان وتعجر الأصابع أمر غير معتاد، وإذا كنت تشعر بالقلق بشأن هذه الأعراض، فتحدث إلى طبيبك.ويجب أن يجري الشخص تصويرا بالأشعة السينية على الصدر لفحص القلب والرئتين عند ظهور هذه العلامة، ويُعتقد أن تعجر الأصابع ناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع.