رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

5 علامات غير شائعة لسرطان الرئة تظهر فى الأظافر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:05 م
سرطان الرئة
سرطان الرئة
وكالات
طباعة
يعتقد البعض أن أعراض سرطان الرئة تقتصر على الجهاز الرئوي نفسه فقط، ولكن تظهر الأعراض على التنفس والسعال وفي بعض الأحيان توجد علامات أقل شهرة على أجزاء أخرى من الجسم.

ويعد تعجر الأصابع أحد أعراض سرطان الرئة، ويحدث عندما تبدأ الأظافر في الانحناء ويمكن أن تكون علامة تحذير مبكر للمرض المميت، ويعاني 3 من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الرئة بأعراض تعجر الأصابع، وفقا للدراسات.

وأحد التغييرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هو علامة يشار إليها باسم "سكارموث" وهي انحناء الأظافر أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب، ويميل تعجر الأصابع إلى الحدوث على مراحل، وفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة Cancer Research UK، والتي تتمثل في:

- تموج وضعف بطانة الظفر.
- تغيير قياس الزاوية العادي الموجود في بطانة الظفر.
- زيادة سمك الطرف القاصي (نهاية الإصبع) بأكمله.
- لمعان وتشقق الظفر والجلد.
- تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد المجاور لطبقة الظفر لامعا.

وقال مركز Cancer Research UK إن تعجر الأصابع يعني تغيرات محددة في شكل أصابعك وأظافرك، ويواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة من هذه التغييرات في بعض الأحيان وتعجر الأصابع أمر غير معتاد، وإذا كنت تشعر بالقلق بشأن هذه الأعراض، فتحدث إلى طبيبك.

ويجب أن يجري الشخص تصويرا بالأشعة السينية على الصدر لفحص القلب والرئتين عند ظهور هذه العلامة، ويُعتقد أن تعجر الأصابع ناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع.

موضوعات متعلقة

«‎الداخلية» تقدم العزاء لأسرة طبيب الغلابة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة.. قصص أفلام العيد

«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

5 علامات غير شائعة لسرطان الرئة تظهر فى الأظافر

دراسة: حقن البوتكس تقلل من الاكتئاب

صور كارت معايدة عيد الأضحى المبارك 2020

59 % من الروس يثقون فى بوتين

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

الطابور الخامس للمخابرات الأمريكية في أخبار اليوم

متحف نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى