التحفظ على كمية من السلع المجهولة والمطهرات بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 11.5 ألف عبوة مطهر جل، قبل بيعه في السوق السوداء و47 ألف عبوة من المشروبات السريعة مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة والغش التجاري.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، لحجبه عن التداول كمية من المطهرات بقصد رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء.وتمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر بداخله على 11520 عبوة "جل مطهر" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، و47808 عبوة "مشروبات سريعة التحضير ومياه معدنية" بدون مستندات مجهولة المصدر، و555 كيلو جرام "مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.