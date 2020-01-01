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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد «مجزر الوراق» والحدائق العامة (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:03 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنَّ المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات والمرافق الحيوية خصوصًا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

وأشار «راشد» إلى فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان للأهالي خلال أيام العيد مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع والأماكن العامة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال ذبح الأضاحي بمجزر الوراق وتوافد المواطنين على المجزر لذبح الأضاحي، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة الأضاحي المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون للتسهيل على المواطنين.

ولفت إلى تجهيز ٢٣ مجزرا على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان.

وتفقد محافظ الجيزة حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية للوقوف على التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال أيام العيد بالتنسيق مع جميع الأجهزة للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.

كما تفقد محافظ الجيزة محيط الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها تماما وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم وضعها حيث تفقد محيط حدائق الأورمان والحيوان وميادين مصطفى محمود والنهضة ولبنان وشوارع جامعة الدول العربية والنيل والجامعة والهرم وشهاب وكورنيش النيل.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر جميع الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين بالابتعاد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والعجوزة.
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

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