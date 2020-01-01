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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 10 حالات جديدة من كورونا ببني سويف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:02 م
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت مديرية صحة بنى سويف عن تعافي 10 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات من بينهم سيدة 69 عاما وأخرى 75 عاما وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على للمتابعة المستمرة للمستشفى.
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا
تعافي حالات من كورونا

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