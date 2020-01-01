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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: غرفة العمليات لم ترصد أى شكاوى أول أيام العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:02 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
صلاح عامر
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ترأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، غرفة العمليات المركزية لمتابعة محلات البقالة التموينية والأسواق والمحال التجارية، وانتظام عمليات التوريد للمواد البترولية في محطات التعبئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع تقرير يومي من خلال قطاعات الرقابة والتوزيع والإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية والإدارة المركزية التنمية التجارة الداخلية والدراسات وقطاع التجارة الداخلية لمعرفة حجم المخالفات والسلع المجهولة المصدر والسلع المنتهية الصلاحية.

وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" عليه أن غرفة العمليات لم ترصد في أول أيام عيد الأضحى المبارك أي شكاوى بنقص السلع، أو اختناقات، مؤكدا على استقرار الحالة التموينية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود وانتظام مستودعات البوتاجاز في عملية توزيع الأسطوانات بالأسعار الرسمية، وسير العمل بانتظام في أول أيام العيد في تشغيل الطاقة الإنتاجية بنسبة 100% في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت البالغة نحو ٣ آلاف فرعا منتشرة على مستوى القاهرة والجيزة والإسكندرية والوجهين البحري والقبلي.

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