التموين: غرفة العمليات لم ترصد أى شكاوى أول أيام العيد

ترأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، غرفة العمليات المركزية لمتابعة محلات البقالة التموينية والأسواق والمحال التجارية، وانتظام عمليات التوريد للمواد البترولية في محطات التعبئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع تقرير يومي من خلال قطاعات الرقابة والتوزيع والإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية والإدارة المركزية التنمية التجارة الداخلية والدراسات وقطاع التجارة الداخلية لمعرفة حجم المخالفات والسلع المجهولة المصدر والسلع المنتهية الصلاحية.وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" عليه أن غرفة العمليات لم ترصد في أول أيام عيد الأضحى المبارك أي شكاوى بنقص السلع، أو اختناقات، مؤكدا على استقرار الحالة التموينية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود وانتظام مستودعات البوتاجاز في عملية توزيع الأسطوانات بالأسعار الرسمية، وسير العمل بانتظام في أول أيام العيد في تشغيل الطاقة الإنتاجية بنسبة 100% في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت البالغة نحو ٣ آلاف فرعا منتشرة على مستوى القاهرة والجيزة والإسكندرية والوجهين البحري والقبلي.